شنت إدارة تموين الفشن ببني سويف حملات رقابية مكثفة وموسعة على الأسواق والمخابز ومنافذ التموين؛ لإحكام الرقابة على السلع المعروضة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، وبتكليفات من أشرف سليم، مدير إدارة الفشن.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة.

واستهدفت الحملات الأسواق التجارية لضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، وأسفرت عن ضبط 1300 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و2.8 طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وتحرير مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة واحدة لعدم وجود شهادة صحية سارية.

كما أسفر المرور الميداني على منافذ التموين عن تحرير 16 مخالفة تموينية، تنوعت بين 10 مخالفات لعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، و4 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفتين لعدم وجود سجل الزيارات داخل المنشأة.

وشملت الحملات المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير مخالفة واحدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، ومخالفة واحدة للتصرف في شيكارتين من الدقيق المدعم، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين.

ووفقًا لبيان صدر اليوم الأحد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.