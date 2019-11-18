كلية إعلام جامعة الأزهر تناقش حروب الجيل الخامس وتهديدات الهوية الوطنية



تعقد جامعة الأزهر، اليوم، منتدى «أزهرى من أجل مصر»، بحضور ممثلين عن 22 جامعة مصرية.



وقالت رابطة «أزهرى من أجل مصر» التى تنظم المنتدى الذى ترعاه الجامعة فى بيان صحفى: إن المنتدى سيفتتح اليوم ويستمر إلى الجمعة القادمة، تحت شعار «سواعد الوطن».



وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوسف عامر: إن المنتدى يأتى برعاية رئيس الجامعة محمد المحرصاوى الذى يؤكد ضرورة الارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن المنتدى يستهدف تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعى لديهم بقضايا الوطن.



وأكمل: «المنتدى يؤكد أهمية مشاركة الشباب فى صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلى حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدى فاعليات المنتدى»، مشددا على حرص الجامعة على مشاركة جميع الجامعات المصرية لغرس قيم العمل الجماعى.



وذكر المنسق العام للرابطة، أحمد الطيب، أن المنتدى يستهدف الوقوف خلف الوطن، عبر صياغة رؤية واضحة لطلاب الجامعات المصرية من داخل جامعة الأزهر من خلال برنامج يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، عبر مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، موضحا أن أهم ما ينفرد به المنتدى هذا العام هو الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع.



إلى ذلك تعقد جامعة الأزهر، غدا، ندوة فى كلية الإعلام، بعنوان: «حروب الجيل الخامس: السوشيال ميديا وتهديدات الهوية الوطنية»، بهدف تنمية الوعى الطلابى بمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فى قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، ويحاضر فيها مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا اللواء محمود الرشيدى، وخبير أمن المعلومات المهندس وليد حجاج، والصحفى محمد الطوخى.