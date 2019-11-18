تعرف علي أهم فوائد ومخاطر إتباع النظام الغذائي النباتي

في الفترة الأخيرة زادت أعداد النباتيين حول العالم، حيث يمتنعون عن تناول اللحوم ومنتجاتها ويستبدلونها بالنباتات، وهناك العديد من الدراسات والتقارير التي خرجت تؤكد أهمية هذا النظام وعوائده الإيجابية على متبعيه وعلى البيئة، وهناك أخرى تحذر منه ومن المخاطر التي تنجم عنه على صحة الإنسان.. وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» فوائد وأضرار اتباع النظام النباتي.

- فوائد النظام الغذائي النباتي:

*الإصابة بمرض السكري:

أثبتت عدد من الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بحوالي مرتين مقارنة بالاخرين، حيث أشارات الدراسات أن النباتيين يملكون مستوى منتظم من السكر في الدم، كما أنهم أقل وزنًا من غيرهم.

*الحماية من السرطانات:

النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون منخفض الدهون المشبعة وعالي بالألياف الغذائية، وهذا الأمر يساهم في خفض خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطانات، حيث أن تناول الدهون المشبعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

*مفيد لصحة القلب:

انخفض خطر إصابة الأشخاص المتبعين النظام الغذائي النباتي بأمراض القلب بنسبة وصلت إلى 25% تقريبًا، في حين أن أولئك الذين تناولوا الاطعمة النباتية غير الصحية، ارتفع لديهم هذا الخطر بنسبة 32%.

*خفض ضغط الدم المرتفع:

اثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، كما أفادت الدراسات أن اتباع النظام الغذائي النباتي لأسبوعين تقريبًا يساهم في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

- مخاطر النظام الغذائي النباتي:

*يساعد في تساقط الشعر:

تحتوي اللحوم على الزنك وفيتامين B والزنك وهي كلها مغذيات ضرورية لنمو الشعر وتقويته، حيث وجدت دراسة علمية أن انخفاض البروتين بشكل كبير، مع قلة المغذيات الأخرى ولفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يسبب تساقط الشعر.

*قلة امتصاص المعادن والمغذيات:

يجب على الأشخاص النباتيين الحرص على تناول المكملات بناء على تعليمات وتوصيات الطبيب، من أجل تعويض النقص وتجنب الإصابة بأي مشاكل صحية.

*نقص الفيتامينات والمعادن:

يجب على النباتيين معرفة أعراض نقص الفيتامينات والمعادن حيث أن نقص الحديد يؤدي إلى ظهور التعب والدوار، والدوخة، وتسارع نبضات القلب، أما نقص الزنك من شأنه أن يسبب فقدان الشهية، وتساقط الشعر، والإسهال، ويبطئ في عملية التئام الجروح.