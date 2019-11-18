طبعة جديدة من «شآبيب» أحمد خالد توفيق عن دار الشروق

طرحت دار الشروق الطبعة الرابعة من رواية «شآبيب» الصادرة عن دار الشروق، للكاتب والروائي الراحل أحمد خالد توفيق.

بأسلوبه المتفرد، يصطحبنا أحمد خالد توفيق، في روايته الجديدة "شآبيب" إلى رحلة ممتعة مليئة بالإثارة من النرويج إلى الولايات المتحدة، مرورًا بليبيريا ومصر وأستراليا، قبل أن يستقر عند خط الاستواء، ويطرح العديد من الأفكار الجريئة ليظل السؤال: هل يمكن لرجل واحد أن يُصلح العالم، حتى لو كان يؤمن بأنه الشخص المناسب الذي جاء في الزمن المناسب ليقوم بالمهمة المناسبة؟.

تدور أحداث الرواية حول مجموعة من المهاجرين العرب، يعيشون في بلاد أجنبية مختلفة، بعد أن ضاقت بهم أوطانهم، ويتعرضون في تلك البلاد مع اختلاف الأماكن والظروف لجرائم العنصرية والتطرف والكراهية، ويعانون من حالة الاضهاد لكل ما هو عربي، حتى يصبحون «عرب الشتات» كما اسمتهم الرواية.

حتى يظهر أحد العرب المرموقين علميًا وثقافيًا وهو الدكتور مكرم، أستاذ العلوم السياسية، والمهاجر الذي يعيش في أمريكا، فيحلم أن يصنع أرض ميعاد للعرب، ويستخدم في سبيل ذلك علاقاته بالبيت الأبيض، ليبدأ في تنفيذ مشروعه بإقامة دولته الجديدة باسم «شآبيب»، فإلى أي مدى تنجح الفكرة؟ وهل تصبح «شآبيب» وطن حقيقي يحل كل مشكلات المهاجرين العرب.