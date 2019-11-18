تقرير للأمم المتحدة: بعد 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل تقدم محرز وتهديدات جديدة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الاثنين إن الأطفال في جميع أنحاء العالم يعيشون بشكل متزايد حياة أطول وأكثر صحة، لكنهم يواجهون تهديدات جديدة، مثل تغير المناخ.

وفي تقرير صدر بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تنظر المنظمة في التقدم المحرز والتحديات التي تحيق بصغار السن في الوقت الراهن.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور في بيان "كانت هناك مكاسب رائعة للأطفال على مدار العقود الثلاثة الماضية" ، لكن " لا تزال هناك صعوبات جمة أمام أشدهم فقراً وضعفا".

وأضافت فور أنه "بالإضافة إلى التحديات المستمرة للصحة والتغذية والتعليم، يتعين على الأطفال اليوم مواجهة تهديدات جديدة مثل تغير المناخ والانتهاكات عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني".

على صعيد التقديم المحرز منذ عام 1989، يشير التقرير إلى أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض بنحو 60 بالمئة.

ويذهب المزيد من الأطفال إلى المدارس الابتدائية وأثرت حقوق الأطفال على القوانين في العديد من الدول.

ومع ذلك، تسلط اليونيسف الضوء على أن التقدم لم يكن كافيا، وذلك في ظل تضاعف احتمالات حدوث وفيات بين الأطفال دون سن الخامسة داخل الأسر الأكثر فقرا نتيجة لأسباب يمكن الوقاية منها مقارنة بالأطفال الأكثر ثراءً في البلدان النامية.

فعلى الرغم من جهود التطعيم المكثفة للأطفال على مدى العقود الماضية، لا يتلقى سوى نصف الأطفال الفقراء فقط في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التطعيمات ضد الحصبة، كما أصبحت بعض الفتيات حاليا أكثر عرضة لخطر زواج الأطفال مقارنة بعام 1989.

ودعت فور إلى "الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والإرادة السياسية وزيادة الموارد" لتحسين حياة الأطفال.