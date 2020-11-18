شباك الصيد تقتل سلحفاة بحرية في نويبع

استجابة الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، لشكوى المواطن مختار علاء من مدينة نويبع، لإنقاذ الكائنات البحرية بشواطئ مدينة نويبع من شباك الصيادين، والشباك المهملة والتي تسببت في قتل سلحفاة بحرية.

الدكتور أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم، أكد أنه جرى تشكيل فريق بحث وتحري بالتعاون بين محميات جنوب سيناء وشرطة المسطحات المائية فور ورود البلاغ، للوقوف على أسباب وفاة السلحفاة البحرية.

وقال مدير محمية أبوجالوم، إن فريق البحث نجح في مسح الشاطئ لمسافة 20 كيلو، وضبط عدد كبير من شباك الصيادين ، وخاصة شباك الجوابي بشاطئ المدينة، وجرى اخراج السلحفاة من الشباك، وجرى دفنها بالطريقة البيئية المناسبة، ووضع الجير عليه للمساعدة في سرعة التحلل، لإمكانية الاستفادة من الهيكل العظمي في الدراسات العلمية، أو وضع الهيكل في متحف البحريات بمحمية رأس محمد.

وأوضح أن السلاحف البحرية جزء من النظام البيئي المتوازن، وتقوم المحميات الطبيعية برصد الأنواع المختلفة للكائنات البحرية بشكل دوري، للحفاظ على التوازن البيئي.

وأكد مدير محمية أبوجالوم، على استمرار أعمال فريق البحث للتخلص من جميع الشباك بكافة شواطئ المدينة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للصيادين بعدم ترك الشباك في المياه، كونها تضر بالكائنات البحرية، مما يؤثر بدرجة كبيرة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بالمنطقة .