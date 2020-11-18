 غادة والي: أعددنا برنامجا دوليا للكشف عن تهريب الآثار والسلاح والمخدرات - بوابة الشروق
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غادة والي: أعددنا برنامجا دوليا للكشف عن تهريب الآثار والسلاح والمخدرات

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 3:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 3:15 ص

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه تم إعداد برنامج دولي تحت مسمى «الرقابة على الحاويات»، للكشف عن تهريب الآثار والسلاح والمخدرات.

وأضافت والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هذا البرنامج يُطبق في 60 دولة على مستوى العالم، موضحة أنه يتم التعاون مع مصر في بعض الموضوعات، وفي أخرى لديها إمكانياتها الخاصة التي تستطيع من خلالها مراقبة موانئها.

وذكرت أن البرنامج يساعد بعض الدول الإفريقية حال الحاجة لذلك، مشيرة إلى الدور الكبير لحرس الحدود في مواجهة ملف التهريب بكل الدول.

وأشارت إلى أنه تم إعداد دراسة مؤخرًا، حول استغلال عصابات الجريمة المنظمة لأزمة كورونا، مضيفة أن هذا الاستغلال ظهر خلال ثلاثة أنواع من الجرائم، وهي: «تصنيع أجهزة تنفس صناعي فاسدة، وأدوية فاسدة، والتطعيم».

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