كونجرس بيرو يحقق فى أعمال عنف احتجاجات الأسبوع الماضي

قالت رئيسة البرلمان في بيرو ميرثا فاسكيز ، إن الكونجرس سيشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي أودت بحياة شخصين وأدت إلى إصابة العشرات خلال احتجاجات الأسبوع الماضي.

وأعلنت فاسكيز عن هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعافي من أزمة سياسية شهدت وجود ثلاثة رؤساء لها في غضون نحو أسبوع.

وأدى المشرع فرانسيسكو ساجاستي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، رئيسا لبيرو، ليصبح بذلك ثالث رئيس للبلاد، حيث تعهد بإعادة الثقة والأمل في البلاد قائلا "لم نتمكن من الاستماع والاستجابة للتطلعات المشروعة للغالبية العظمى من شعب بيرو".

وانزلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في فوضى سياسية يوم 9 نوفمبر الجاري عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو.

واستقال ميرينو بعد خمسة أيام من تعيينه، بعد احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه قتل خلالها شابان.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن فاسكيز قوله إن اللجنة ستحقق في الأحداث "الخطيرة للغاية" و"استخدام القوة" و"انتهاكات حقوق الإنسان".