ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.



وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم فقد ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر4% إلى ما يعادل 530ر1 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر6% خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 459ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر3% إلى ما يعادل 460ر1 مليون وحدة سنويا مقابل 415ر1 مليون وحدة سنويا في سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.



ومع هذا الارتفاع الأكبر من المتوقع لعدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي وصل عدد المشروعات التي بدأ العمل في تشييدها إلى أعلى معدل سنوي له منذ سجل في فبراير الماضي وكان 567ر1 مليون وحدة سنويا.



وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "قطاع الإسكان يواصل تحدي الجاذبية في أكتوبر مع تجاوز عدد المشروعات الجديد للتوقعات وارتفاعه بأسرع وتيرة له منذ فبراير الماضي".



وأضافت "الطلب القوي وقلة المعروض وارتفاع ثقة شركات بناء المساكن إلى مستويات قياسية يدعم تشييد المساكن الجديدة".



وبحسب بيانات وزارة التجارة فقد ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4ر6% ليصل إلى ما يعادل 179ر1 مليون وحدة سنويا، في حين تراجع عدد مشروعات المساكن متعددة الوحدات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 23% ليصل إلى 334 ألف وحدة سنويا.



وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى وصول عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 545ر1 مليون وحدة سنويا وهو نفس مستواه في الشهر السابق تقريبا.



ويعتبر عدد تراخيص البناء الجديدة مؤشرا رئيسيا على حالة نشاط قطاع التشييد السكني خلال الشهور المقبلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 560ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 553ر1 مليون وحدة سنويا خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.