المتحدثة باسم البيت الأبيض تدافع عن كامالا هاريس وتؤكد أن انتقادها سببه لون بشرتها

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ما تواجهه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من انتقادات متنامية إنما هو بسبب لون بشرتها السمراء أو لكونها امرأة أمريكية من أصول أفرو ـ آسيوية تتولى هذا المنصب.

وأضافت ساكي، في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن هاريس شريك حيوي للرئيس بايدن كما عملت على التصدي لتحديات مهمة تواجهها البلاد مثل حقوق التصويت والأزمة على الحدود الأمريكية.

وكانت الانتقادات قد طالت هاريس بسبب ما وصفته الصحف الأمريكية من أن رحلتها الأخيرة إلى باريس لم تكن مؤثرة كما أنها غابت عن واشنطن خلال موافقة الكونجرس على مشروع قانون البنية التحتية الذي اقترحته إدارة بايدن.

ومن ناحية أخرى أشارت ساكي إلى أنها من المتوقع أن تغادر منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض في العام المقبل، بعد إمضاء فترة عام في المنصب، وهي لا تدري بعد ما إذا كان ذلك سيحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والذي يعقد في 8 نوفمبر عام 2022، أم بعده.