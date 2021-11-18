رئيس معهد روبرت كوخ: حالة وباء كورونا في ألمانيا لم يسبق لها مثيل

وصف رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار ويلر، حالة جائحة كورونا في ألمانيا بأنها "قاتمة ولم يسبق لها مثيل".

واضاف ويلر، في تصريح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة الفعلية ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًا، مشيرا إلى أنه لأول مرة، بلغ معدل انتشار العدوى أكثر من 60 ألف إصابة جديدة.

وذكر ويلر - في خطاب غاضب عاطفي رسم صورة دراماتيكية لوضع كورونا في ألمانيا - أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، ووفقًا لويلر ، فهو أعلى بكثير مما هو معروف، لافتا الى انه يمكن توقع حدوث مئات الوفيات كل يوم قريبًا.

وقال ويلر - في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء السكسوني مايكل كريتشمر أمس - "إن قلة تسجيل الأرقام الحقيقية آخذة في الازدياد".

وأضاف أنه مقابل كل 50 ألف إصابة؛ يتم تسجيلها كل يوم "هناك ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل".