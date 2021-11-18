يستقبل شيخ الازهر ظهر اليوم الأمير تشارلز وزوجته كأول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة المالكة منذ تفشي فيروس كورونا في زيارة تاريخية إلى مصر تستمر لمدة يومين و تعتبر هذه هي الزيارة الثانية للأمير تشارلز للجامع الأزهر الشريف بعد 15 عاما، يتفقد خلالها أروقة جامع الأزهر بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وذلك بعد جلسة مباحثات بينهما في مشيخة الأزهر الشريف.

ليست هذه المره الأولي التي يزور فيها الأمير تشارلز مصر ولكن تعتبر هذة الزيارة الثالثة

الزيارة الأولي للأمير تشارلز لمصر

كانت الزيارة الأولى للأمير تشالز لمصر في 15 أغسطس عام 1981 مع زوجته الأولى الأميرة ديانا ضمن برنامج شهر العسل واستمرت الزيارة عدة ساعات في مدينة الغردقة وكان في استقبالهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته جيهان السادات وتم عمل مأدبة استقبال على شرف العروسين.

الزيارة الثانية

كانت في عام 2006 برفقة زوجته الثانية الأميرة كاميلا ضمن جولة استمرت أسبوعين وذلك في جولته العالمية عن تسامح الأديان والتقي خلالها الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل.

والتقى أيضا الدكتور أحمد الطيب أثناء رئاسته لجامعة الأزهر في عام فى ذلك الوقت ومحنته الجامعة انذاك الدكتوراه الفخرية لدوره في دعم أفكار التسامح والحوار بين الأديان.

وقضى الأمير ثلاثة أيام في القاهرة ثم توجه لمقبرة في منطقة العلمين التي شهدت إحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية عام 1942 كما تم خلال الزيارة افتتاحه للجامعة البريطانية بالقاهرة.

وتأتي زيارة ولي العهد البريطاني وزوجتة إلى مصر بعد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن الأمير تشارلز هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية وهو أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا.