 الولايات المتحدة تثمن جهود سلطنة عمان الثابتة في حل القضايا الإنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن جهود سلطنة عمان الثابتة في حل القضايا الإنسانية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:20 م

ثمنت الولايات المتحدة دعم سلطنة عمان الثابت في القضايا الإنسانية، بما في ذلك دورها في تأمين حرية المواطن الأمريكي باقر نمازي من إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية بمناسبة عيد عمان الوطني، اليوم الجمعة إن واشنطن تدرك دور سلطنة عمان المهم في العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن.

وأعرب عن امتنانه لتاريخ البلدين المشترك منذ فترة طويلة وتعاونهما، معبرا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة الثنائية.

واختتم بلينكن بيانه قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أعرب عن تمنياتنا الحارة لشعب سلطنة عمان بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني.


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