فرنسا ترفض قبول 123 لاجئا من على متن سفينة أوشن فايكنج

ذكرت صحيفة "لو فيجارو" اليوم الجمعة ، أن باريس رفضت 123 لاجئا من أصل 234 شخصا كانوا على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج"، التي أصبحت تمثل مأزقا سياسيا بسبب سياسة الهجرة الجديدة في إيطاليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لمجلس الدولة في باريس، إن 123 من اللاجئين وصلوا إلى ميناء طولون في جنوبى فرنسا الأسبوع الماضي، تم إبعادهم بعد عمليات التفتيش وفحص حالاتهم، ولم يسمح لهم بالخضوع لإجراءات الحصول على اللجوء.

وأعلن قبل أيام قليلة أن إعادة المهاجرين المرفوضين يجب أن يتم تنظيمها مع البلدان الأصلية التي تنطلق منها السفن في أسرع وقت ممكن.

أثار رفض حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني السماح للسفينة "أوشن فايكنج" بدخول ميناء إيطالي ، نزاعا مع فرنسا التي اتهمت إيطاليا بانتهاك القانون الدولي.

وفي فرنسا، انتقد السياسيون المحافظون واليمينيون بدورهم قرار الحكومة لاستقبال السفينة لأسباب إنسانية.