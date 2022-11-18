زيلينسكي: أوكرانيا تتفوق على روسيا في مجال المعلومات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن بلاده تمكنت من التفوق على روسيا في مجال المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله: "أعتقد أننا سلكنا هذا الطريق بشكل جيد للغاية. لم يكتمل بعد، لكننا بدأنا نسير على الخطى الصحيحة وأصبحت المعلومات في أيدينا سلاحًا قويًا. في رأيي، كان العكس هو الصحيح: روسيا لديها المزيد من الأسلحة في ساحة المعركة، لكن في مجال المعلومات، نحن من تمكنا من التفوق عليها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.