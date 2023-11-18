 «رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط - بوابة الشروق
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«رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

علي البحيري
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:31 ص

حجز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي وفريق 18 سنة، مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد تخطي عقبة الزمالك في الدور ربع النهائي.

وضمن الأهلي التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز فريق المرتبط على نظيره في الزمالك بنتيجة ٧٢-٥٨ في الإياب، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٧٢-٥٦.

ونجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في الفوز على الزمالك بنتيجة ٧٥-٦٤، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بإياب ربع النهائي، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٨١-٦٦.


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