حملة مرورية في الإسكندرية لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة

واصل ضباط إدارة شرطة المرور في الإسكندرية، حملاتهم الميدانية، الجمعة، حيث استهدفت جميع أحياء المحافظة.

وأسفرت هذه الحملات، عن التحفظ على مجموعة من السيارات والدراجات النارية «الموتوسيكلات» غير المرخصة، وبدون أو مطموسة اللوحات المعدنية، وإيداعهم وحدة الحفظ.

وجاءت الحملة، بإشراف اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وبمتابعة مباشرة من اللواء محمد البنداري، مدير إدارة المرور، والعميدان مدحت عبد الملاك، وكيل إدارة المرور، ومحمد البرلسي مشرف عام خدمات المرور، ونواب المدير، ورؤساء القطاعات، وضباط الوحدات.

وجرى خلال الحملة، التأكيد على استمرار تكثيف الحملات بجميع أحياء المحافظة للحد من شكاوى المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني لـ«الشروق»، تم وضع المضبوطات بوحدة الإيداع والتحفظ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على ظاهرة طمس اللوحات، وسير السيارات، والموتوسيكلات «بدون لوحات معدنية»، مع استمرار الحملات الميدانية لضبط الحركة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري.