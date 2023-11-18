رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: مصر تبذل جهودا كبيرة لتسهيل إيصال المساعدات لغزة

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قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إنّه تم تجهيز 50 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش، اليوم السبت، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وعبرت عن سعادتها بتسليم هذه المساعدات لمصر تمهيدا لإيصال لغزة، موضحة أنه يجب زيادة حجم المساعدات التي تصل للقطاع.

وذكرت أنّ هناك اتصالات مع العديد من الأطراف لتسهيل الأمور اللوجستية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

وتناول اللقاء مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.