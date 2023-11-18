صحة غزة: لا توجد أي خدمات صحية في شمال القطاع

قصف على غزة- د ب أ

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن 120 مريضا لا يزالون في مجمع الشفاء الطبي سيغادرونه بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أن النازحين والمصابين خرجوا بسلام، ويتوجه أغلبهم صوب الجنوب.

وأشار إلى أنه لا توجد أي خدمات صحية في الشمال، في حين توجد خدمات في الجنوب وتحديدا في مستشفى شهداء الأقصى وناصر، لافتا إلى أنباء عن قدوم مستشفى ميداني أردني للجنوب، مع إنشاء مستشفيات ميدانية إماراتية وقطرية وتركية.

ولفت إلى أن عدد الشهداء من الأطفال الخُدج في مجمع الشفاء وصل إلى أربعة حتى الآن، حيث جرى دفن الطفل الرابع في مقبرة الشهداء بساحة المجمع الطبي صباحا اليوم.

وبدأت عملية الإخلاء للمرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة، وذلك بعد أيام من حصاره واقتحامه.