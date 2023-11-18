مستشار ألمانيا يروج مجددا لحل الدولتين وينتقد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

روج المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا لحل الدولتين لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط، وانتقد في الوقت نفسه البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وخلال حوار مع مواطنين في منطقة نوتيتال القريبة من مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، حيث تقع دائرته الانتخابية، قال شولتس اليوم السبت: "وجهة نظرنا هي أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين. لابد أن يكون هناك أمل في تعايش سلمي بين إسرائيل كدولة، وبين دولة فلسطينية"، مضيفا أن هذا يصب أيضا "في صلب مصلحة إسرائيل".

وأعرب شولتس، عن أمله في أن تصبح فرصة التعايش السلمي بين دولتين بعد الانتصار على "حركة حماس الإرهابية" أكثر واقعية مقارنة بما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن بلاده ترفض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، قائلا: "لا نريد مستوطنات جديدة في الضفة الغربية"، كما أدان شولتس عنف مستوطنين يهود بحق السكان الفلسطينيين في الضفة بعد "الهجوم الإرهابي لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي" بحسب وصفه.

كان الصراع في الشرق الأوسط وصل إلى طريق مسدود على مدار سنوات عديدة وذلك قبل هجوم حماس والهجوم المضاد الذي شنته إسرائيل، ولم تعد هناك مفاوضات جادة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014.

يذكر أن نحو 600 ألف إسرائيلي يعيشون حاليا في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، وكان مجلس الأمن الدولي وصف هذه المستوطنات في عام 2016 بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وطالب إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني.