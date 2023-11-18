مسئول أوروبي: السلطة الفلسطينية الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة بعد الحرب

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف بوريل، خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية في البحرين "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع بوريل: "إذا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".

وتواصل إسرائيل لليوم الـ43 عدوانها الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب حتى الآن في سقوط 12 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وأوضحت المصادر أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقوداً، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.

كما زاد عدد الإصابات على 30 ألف حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.