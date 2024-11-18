 داعش يعلن المسئولية عن هجوم قتل 3 جنود عراقيين - بوابة الشروق
الإثنين 18 نوفمبر 2024 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

داعش يعلن المسئولية عن هجوم قتل 3 جنود عراقيين

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:07 ص

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق لوكالة رويترز، إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في شمال العراق مساء الأحد.

وأسفر الهجوم الذي وقع قرب بلدة طوز خورماتو، التي تبعد حوالي 175 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد، عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم، إذ قالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن ضابطين كبيرين وجنديا قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.

كان تنظيم داعش في عام 2017 قد هُزم بعد استيلائه على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن عناصر تابعة له لا تزال تواصل شن هجمات كر وفر على القوات الحكومية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك