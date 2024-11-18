مفوض عام الأونروا: لا بديل عن وجود الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد بديل عن وجود الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، أضاف لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة».

وحذر المفوض العام في وقت سابق، من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة «سيُحرم من الحق في التعليم»، إذا انهارت الوكالة في القطاع، بموجب تشريع إسرائيلي جديد.

وأقر الكنيست الشهر الماضي، تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون «سيكون له تداعيات كارثية».

وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة.. الغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم».

وأضاف: «في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع بذور التهميش والتطرف».

كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي.