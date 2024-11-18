عطل مفاجئ في كابل بيانات بحر البطليق بين فنلندا وألمانيا

قالت السلطات الفنلندية إن كابل اتصالات لنقل البيانات يمر عبر بحر البطليق بين فنلندا وألمانيا انقطع، ويتم حاليا التحقيق لتحديد السبب.

وقالت شركة "سينيا" الحكومية الفنلندية، مزود خدمات البيانات، إنه تم رصد "عطل" اليوم الاثنين في كابل "سي- لايون 1" الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر (746 ميلا) من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى مدينة روستوك الساحلية الألمانية.

وأضافت الشركة أن وصلات البيانات والاتصالات الدولية الفنلندية مؤمنة من خلال تشغيلها عبر عدة خطوط، وسيتوقف تأثير تعطل كابل واحد على مستوى أمان وصلات مزودي الخدمة.

ووفقا لهيئة الإذاعة الفنلندية العامة، فإن كابل "سي- لايون 1" الذي تم توصيله عام 2016، هو كابل اتصالات البيانات الوحيد لدى فنلندا الذي يمتد من الدولة الواقعة في شمال أوروبا بشكل مباشر إلى وسط أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مسار الكابل الواصل إلى ألمانيا يمتد على مسافة قريبة من خطوط أنابيب الغاز "نوردستريم" بين روسيا وألمانيا التي لا تعمل حاليا.