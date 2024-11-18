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أعداد جريدة الشروق
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عمان: موقفنا ثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وفا
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 7:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 7:08 ص

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الموقف العماني الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في إطار رؤية حل الدولتين.

وأشار البوسعيدي خلال لقائه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مسقط، اليوم الأحد، إلى أن ذلك يعتبر الخيار الأفضل للسلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد أن السلطنة تدعم تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، بحيث تكون تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر شكل السيادة التي ينشدها.

وعبر عن تقديره للدول التي اتخذت قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرا أنها أضافت بهذا الاعتراف قوة للداعين إلى انجاز عملية سلام حقيقية في المنطقة.


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