المبعوث الأميركي بيربيلو يصل إلى بورتسودان في زيارة سريعة 

وصل المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو، ظهر اليوم، إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، في زيارة تستغرق ساعات.

ومن المنتظر أن يلتقي بيرييلو رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش، وعبدالفتاح البرهان ووزير الخارجية علي يوسف، ومفوض العون الإنساني، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وعدد من المسئولين.

وتستهدف الزيارة، مناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة في السودان - حسب وزارة الخارجية السودانية، وهي المناقشيات التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لطرح مشروع قرار بشأن السودان في مجلس الأمن، اليوم؛ لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت بريطانيا، قد أعلنت حزمة مساعدات جديدة للسودان بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية صباح اليوم.

وكان الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قد اندلع في أبريل 2023؛ مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.