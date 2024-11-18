شولتس يرفض مجددا إرسال صواريخ توروس الألمانية إلى أوكرانيا

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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز توروس طويلة المدى اليوم الاثنين، أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في البرازيل.

وكان من الواضح ثبات شولتس على موقفه، رغم طلبات كييف المتكررة للحصول على الصواريخ الألمانية الصنع.

وجاءت التساؤلات الأخيرة عن صواريخ توروس بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي أفادت بأن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب العمق الروسي.

وقال شولتس: "لدي أسباب واضحة للغاية بأن رفضي لتسليم صواريخ كروز طراز توروس ... هو قرار صائب".

ودافع عن رأيه قائلا إنه سيتعين على الأفراد العسكريين الألمان المشاركة في التحكم في أهداف الصواريخ ، "ولكن هذا شيء لا يمكنني ولا أريد أن أكون مسؤولا عنه".