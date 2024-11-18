مزارعون فرنسيون يتظاهرون احتجاجات على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور

نظم مزارعون فرنسيون يوم أمس الأحد مظاهرات مناهضة لاتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) بدعوى أنها ستسبب مشكلات اقتصادية وبيئية.

وقال أرنو روسو رئيس الاتحاد الزراعي الفرنسي إف.إن.إس.إي.أيه إن الاتفاقية لا تتوافق مع مواد اتفاق باريس الدولي للمناخ ولا تضمن المساواة في معايير الإنتاج.

ونقلت صحيفة "لاتربيون دومانش" الفرنسية عن روسو القول "نحن ضد التوصل إلى اتفاقية غير متوازنة يمكن أن تدمر جزءا من القطاع الزراعي الفرنسي".

يذكر أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأورجواي ودول أمريكية جنوبية أخرى ستؤدي إلى إقامة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 700 مليون نسمة. والهدف الأساسي للاتفاقية هو تقليل الرسوم التجارية وتعزيز حركة التجارة بين الجانبين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مخاوفه بشأن الاتفاقية في حين يقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية.

وبعد لقائه بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قال ماكرون إن فرنسا لن توافق على الاتفاقية بشكلها الحالي، مؤكدا معارضته الدائمة لها.

ويعرب المزارعون الفرنسيون عن خيبة أملهم من تراجع دخولهم والقواعد البيئية الصارمة للاتحاد الأوروبي، وما يعتبرونه مطالب حكومية متطرفة.

وفي وقت سابق من العام الحالي نجحت الاحتجاجات، التي شملت إغلاق الطرق الرئيسية في البلاد، في الحصول على وعد من الحكومة بزيادة دعم المزارعين.

ورغم ذلك يقول روسو إن الحكومة لم تنفذ سوى جزء بسيط من الوعود، وهو ما أثار سخط المزارعين ودفعهم إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.

وأعلن اتحادا إف.إن.إس.إي.أيه و"المزارعون الشبان" اعتزامهما تنظيم احتجاجات على مستوى فرنسا اليوم الإثنين ويوم غد الثلاثاء.