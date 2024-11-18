 نجوم ألف تيتة وتيتة يتألقون على مسرح العلي في موسم الرياض 2024 - بوابة الشروق
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نجوم ألف تيتة وتيتة يتألقون على مسرح العلي في موسم الرياض 2024

حسام جودة
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 1:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 1:48 ص

تصدرت مسرحية "الف تيتة وتيتة" تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، على مسرح العلى، والتي سيتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، وذلك اعتبارًا من يوم 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.


يشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا. المسرحية من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.


تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين. وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.


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