دعا المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منتفعي التأمين الصحي إلى الاستفادة من خدمات 7 عيادات مسائية موزعة بمناطق مختلفة بالمحافظة؛ لتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية في مواعيد مرنة، وتخفيف الضغط والتكدس على العيادات خلال الفترة الصباحية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن العيادات المسائية تستقبل المرضى يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً؛ بما يتيح للمنتفعين الحصول على الخدمات الطبية في توقيتات تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم، دون التقيد بمواعيد العمل الصباحية.

وتشمل العيادات المسائية "مجمع السيوف، وعيادة المنتزه، وعيادة لوران، وعيادة سموحة، وعيادة الإسكندرية بجوار مستشفى جمال عبد الناصر من الباب الإداري، وعيادة النقراشي، وعيادة النصر الشاملة".

من جانبها، أكدت الدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، أهمية الاستفادة من هذه الخدمة التي تقدمها هيئة التأمين الصحي بهدف التيسير على المواطنين وتوفير فرص أكبر للحصول على الرعاية الطبية، بجانب الحد من التكدس خلال ساعات العمل الصباحية.

وأشارت إلى أن المنتفع يمكنه التوجه للكشف الطبي بأي من العيادات المسائية السبع، حتى وإن لم تكن العيادة تابعة للدفتر التأميني الخاص به؛ بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويمنح المرضى مزيدًا من المرونة في اختيار مكان تلقي الرعاية الطبية.

وأكدت مدير عام فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، أهمية إقبال المواطنين على الاستفادة من العيادات المسائية، في إطار جهود تطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية أكثر سهولة ويسرًا لأبناء الإسكندرية.