وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية وعينية وكراتين مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم، خلال لقائه الدوري بالمواطنين، اليوم الأربعاء، بمكتبه في الديوان العام، كما كلف مسىولي قطاعات الري والتعليم والتموين بفحص عدد من الشكاوى والطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم، أن المساعدات شملت حالات من كفر الشبع بمركز الشهداء وحي شرق شبين الكوم وأشمون، مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين، ببحث طلب مواطن من ذوي الهمم بقرية أبخاص بمركز الباجور، بشأن عودته للعمل بمكتب تموين سبك الضحاك؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عنه.

وكلف المحافظ، إدارة مرور المنوفية، بالتنسيق مع مشروع المواقف، بفحص شكوى عدد من سائقي سيارات الأجرة بمركزي أشمون وشبين الكوم، وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

كما وجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإجراء معاينة ميدانية لشكوى مواطن بقرية الحلواصي، يتضرر من قرار إلغاء مروى أرض زراعية خاصة به، وفحصها خلال أسبوع والعرض عليه.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص عدد من طلبات وشكاوى أولياء الأمور بمركزي أشمون وشبين الكوم، فيما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومسئولي أملاك الدولة ومركز المعلومات بدراسة إمكانية استغلال قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لخدمة الأهالي، بجانب فحص شكوى مواطن بقرية بني غريان ميدانيًا، بشأن أحد الملفات المتعلقة بالتخطيط العمراني.

وفي مركز تلا، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية، بتسوية وتمهيد طريق كفر عسكر، لتيسير الحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ، في ختام اللقاء شيخ بلدة كفر قورص، واستمع إلى عدد من مطالب أهالي القرية، من بينها استكمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل، وبحث إحلال وتجديد المدرسة الإعدادية، وتوفير ماكينة صراف آلي، ورصف وتطوير الطريق الرئيسي، ووجه الجهات المختصة بدراسة هذه الطلبات واتخاذ اللازم، مشيرًا إلى عدم الممانعة في تركيب ماكينة صراف آلي بالقرية حال موافقة البنك المختص.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار اللقاءات الدورية والمباشرة مع المواطنين، للتعامل الفوري مع الشكاوى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تلبية مطالب الأهالي وتحسين مستوى الخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.