أعلن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 قرية جديدة كدفعة خامسة، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لمدينة منوف، ليصل إجمالي القرى التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية بالمحافظة إلى 158 قرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستكمال اعتماد أحوزة جميع القرى وتنظيم النمو العمراني.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أن القرى الجديدة تتبع مراكز أشمون والباجور والسادات والشهداء وتلا وشبين الكوم وقويسنا ومنوف، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد باقي الأحوزة العمرانية تباعًا، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع مديرية المساحة والجهات المختصة لتوقيع الأحوزة العمرانية الجديدة على الطبيعة، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يتيح الاستفادة من المخططات المعتمدة ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار متابعة ملف الأحوزة العمرانية حتى الانتهاء من اعتماد جميع قرى المحافظة، بما يحقق التوسع العمراني المنظم ويدعم جهود التنمية المستدامة.