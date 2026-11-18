كشف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تتصدرها إقامة 16 مدرسة جديدة أصبحت أراضيها جاهزة للطرح، وإنشاء مجمع طبي متكامل بمدينة سمالوط بطاقة 500 سرير، وتخصيص 15 مليون جنيه لتطوير مستشفى صدر المنيا، بجانب التحرك لإزالة العقبات التي تعترض استكمال مشروع المتحف الآتوني، ودفع العمل به ليصبح أحد أبرز المقاصد الحضارية والسياحية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال لقاء مفتوح عقده اليوم الأربعاء، مع عدد من الكتاب والصحفيين، وبمشاركة قيادات تنفيذية ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وما تشهده المحافظة من مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والإسكان والاستثمار.

وفي ملف الصحة، أكد كدواني، أن المحافظة تعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن، مشيرًا إلى بدء تشغيل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بني مزار، عقب توصيل التيار الكهربائي، بجانب تشغيل 23 مكتب صحة مستقلًا على مدار اليوم كمرحلة أولى بمركزي مطاي وديرمواس.

وأوضح أن المحافظة عاينت 121 قطعة أرض تمهيدًا للتوسع في إقامة المنشآت الصحية، وجرى تخصيص أرض لإقامة مجمع طبي متكامل بسمالوط بطاقة 500 سرير، فضلًا عن توفير 3 قطع أراضٍ ببني مزار، وقطعة أخرى لخدمة مركزي العدوة ومغاغة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير.

وأضاف أن العمل مستمر لاستيفاء الاشتراطات والموافقات البيئية الخاصة بخطة المحارق الطبية، مع توفير سيارات لنقل التجهيزات إلى الوحدات الصحية الجديدة؛ بما يدعم جاهزيتها للتشغيل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، أعلن المحافظ اعتماد 16 قطعة أرض لإقامة مدارس جديدة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية؛ تمهيدًا لطرحها، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء المدارس يستهدف استيعاب الزيادة الطلابية، وخفض كثافات الفصول، والقضاء تدريجيًا على نظام الفترتين، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وحول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كشف كدواني، أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات الصرف الصحي وحدها بلغ نحو 25 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بالقرى المستهدفة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

واستعرض المحافظ، جهود تطوير منظومة النقل والمواصلات، مشيرًا إلى العمل على تطوير مجمع مواقف منطقة الحبشي بطاقة استيعابية تبلغ 400 ميكروباص، ومبنى الخدمات المتكامل، ومجمع المواقف المطور بطريق مصر - أسوان الزراعي، وموقف المنيا الجديدة، إلى جانب رفع كفاءة مواقف المراكز.

وأضاف أن الموقف الإقليمي بالمنيا الجديدة تم الانتهاء من تنفيذه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتخفيف التكدسات وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.

وفي ملف الأسواق والإسكان، أشار إلى جهود تطوير سوق ماقوسة لتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الإسكان، وفي مقدمتها عمارات بديل الإيواء بمنطقة السلخانة جنوب مدينة المنيا، بمرحلتيها الأولى والثانية، بجانب تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، أكد محافظ المنيا استمرار تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية، بنسبة إنجاز بلغت 100%، بإجمالي متحصلات تقترب من 9 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه المتحصلات تمثل موردًا مهمًا لخزانة الدولة، وتسهم في دعم الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وفي ملف الاستثمار، أعلن كدواني إتاحة 120 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تمتلكها المحافظة، وجذب رؤوس الأموال، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودفع معدلات التنمية.

كما تطرق اللقاء إلى ملف استكمال مشروع المتحف الآتوني، حيث أكد المحافظ أهمية تذليل العقبات الإدارية والفنية التي واجهت المشروع، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لاستكمال هذا الصرح الحضاري الذي يمثل إضافة مهمة للمشهد السياحي والثقافي بالمنيا، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أشاد كدواني بالدور الوطني والمهني الذي يؤديه الكتاب والصحفيون ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في مسيرة التنمية، وحلقة وصل مهمة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، من خلال نقل نبض الشارع، ورصد احتياجات المواطنين، وإبراز الحقائق، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.