تُعد التنمية من أهم الركائز التي تعتمد عليها نهضة الدول وتقدم المجتمعات، وهي مسئولية تتطلب رؤية واضحة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص والموارد إلى إنجازات، ويأتي كتاب "العصر الراهن وأوزبكستان الجديدة" للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف ليستعرض التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وأبرز التحديات المعاصرة، إلى جانب الإصلاحات التي تنفذها أوزبكستان لمواكبة تلك التطورات المتسارعة.

وطرح الكتاب عبر فصوله الستة رؤية استراتيجية لمستقبل أوزبكستان، تقوم على تعزيز كرامة الإنسان، وخدمة مصالح الشعب، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأبرز مبدأ "الدولة في خدمة الإنسان" بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لهذه الرؤية، إذ تُقاس فاعلية مؤسسات الدولة بمدى قدرتها على حماية حقوق المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص متكافئة لهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة الإصلاح.

وأكد الكتاب أهمية بناء الدولة الاجتماعية، من خلال تطوير التعليم والصحة، ومكافحة الفقر والبطالة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في قدرات الشباب ورأس المال البشري.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مشاركة المجتمع في الإصلاحات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن.

وفي المجال الاقتصادي، سلط الكتاب الضوء على تنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، وتحديث الصناعة والزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار والصادرات، كما يولي اهتماما خاصا بالاقتصاد الرقمي، باعتباره أداة لتسريع العمليات الاقتصادية، وتحسين الإدارة والخدمات، وفتح آفاق جديدة للنمو.

ويعدّ التحول نحو الطاقة الخضراء وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من الأولويات الاستراتيجية، بالتوازي مع تحقيق تنمية متوازنة للمناطق واستثمار إمكاناتها المحلية.

وتطرق إلى التحديات البيئية التي تواجه العالم، وفي مقدمتها التغير المناخي، وشح الموارد المائية، وتراجع التنوع البيولوجي، مؤكدا أن حماية البيئة لم تعد مسألة طبيعية فحسب، بل أصبحت شرطا أساسيا لصون صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة.

كما أولى اهتماما خاصا لكارثة بحر آرال، الذي تحول من رابع أكبر مسطح مائي في العالم إلى صحراء قاحلة بعد فقدان أكثر من 90% من مياهه، باعتبارها قضية بيئية وإنسانية تجاوزت حدود المنطقة وأصبحت ذات أبعاد عالمية.

وأكد ضرورة تحسين الأوضاع البيئية في منطقة آرال، ودعم السكان، واستعادة التوازن الطبيعي، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، من خلال التعاون الدولي وتضافر الجهود.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، شدد على أهمية حسن الجوار وتعزيز الثقة والشراكات الاستراتيجية في آسيا الوسطى، وتوسيع التعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة مع الدول المجاورة.

وأشار الكتاب إلى أن الحفاظ على السلام ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع الحوار بين الدول تمثل أولويات أساسية في ظل الظروف الدولية المعقدة. كما تناول القضية الأفغانية باعتبارها عاملاً مؤثراً في أمن آسيا الوسطى واستقرارها، مؤكداً أن إحلال السلام في أفغانستان يرتبط بتطوير المنطقة، وتوسيع شبكات النقل والاتصالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وضرورة إشراك أفغانستان في مسارات التعاون الإقليمي.

وأبرز أيضا دور الدبلوماسية الاقتصادية في توسيع العلاقات الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، وزيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وجذب الاستثمارات، وحماية المصالح الوطنية على الساحة الدولية، انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة.