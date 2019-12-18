مدحت العدل: تقرير «رويترز» عن إنتاج المسلسلات المصرية غير مفهوم

قال السيناريست والكاتب مدحت العدل، إن توقيت التقرير الذي نشرته وكالة أنباء «رويترز» عن التضييق على إنتاج الدراما في مصر، غير مفهوم، متابعًا: «خبر له غرض والغرض مرض»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن شهرة الوكالة بالحيادية غير حقيقي، موضحًا أنه لا يمكن لأي جهة في العالم ادعاء الحيادية وأن لكل جهة توجهات تخدمها بأي طريقة؛ باستخدام طريقة عرض معينة أو العرض بوقت معين.

وأوضح أن «رويترز» اقتصرت على استخدام مصطلح الشرطة، من تصريح المنتج جمال العدل عن شرطة المصنفات، متسائلًا: «ما علاقة الشرطة بالتصوير أو عدمه؟».

ولفت إلى أن سبب توقف إنتاج شركة العدل عن مسلسلين الفترة الماضية يرجع إلى المشكلة التي تعاني منها صناعة الدراما من مغالاة في أجور النجوم وهو ما لا تتحمله الصناعة، مشيرًا إلى عودة السوق مرة أخرى وتصوير الشركة لثلاث مسلسلات إضافة إلى المسلسلات التي تصورها شركات الإنتاج الأخرى.

وكانت وكالة «رويترز»، قد نشرت تقريرًا الخميس الماضي تحدثت فيه عن توقف شركة العدل عن إنتاج مسلسلين لأسباب سياسية وأمنية، بحسب ما ورد به.