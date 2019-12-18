برلماني روسي: نعول على حكمة دول الناتو في عدم بدء مواجهة مسلحة مع بلاده

أعرب عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي سيرجي جيليزنياك عن أمله في أن يكون لدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحكمة في عدم بدء مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي يتعين أن يضطلع بمواجهة مثل هذه المحاولات.

وقال جيليزنياك لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "تشير المعطيات لدى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف إلى أن روسيا تدرك جيدا الموقف الذي يخلقه حلف (ناتو) عمداً عبر زيادة ميزانيته العسكرية وتوسيع مجال نفوذه"، مؤكدا أن موسكو ستأخذ في الاعتبار جميع خطوات الحلف في استراتيجيتها الدفاعية بشكل مدروس.

وأضاف: "أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن الحديث معها من منطلق القوة غير مجد"، موضحا أن القيادة الروسية تعلن بوضوح أنها لا تنوي الانخراط في سباق التسلح الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلف (ناتو).

وانتقد البرلمان الروسي خطط الحلف لعسكرة الفضاء إلى قاعدة عسكرية، قائلا: "يتعين أن تشارك بلدان أخرى بجانب مجلس الأمن الدولي في مواجهة هذه المحاولات".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف أعلن - في وقت سابق - أن سيناريوهات المناورات العسكرية المكثفة لحلف شمال الأطلسي تشير إلى الإعداد لنزاع عسكري واسع النطاق.