الكشف المجاني على 4230 مواطنا في أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في الكرور بمركز أسوان وقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، اليوم الأربعاء، حيث أسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد 4230 مواطنا، بالإضافة لإجراء عدد "فحص وتحاليل طبية وعقد ندوات تثقيف صحي" لأكثر من 841 سيدة بالمكان.

وتأتي الحملة في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وقال الدكتور إيهاب حفني، وكيل صحة أسوان، ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.