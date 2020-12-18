وزير الرياضة يشهد سباق التحدي «Tough Mudder» بالمقطم

أكد وزير السباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، دعم الوزارة لكل المبادرات والأفكار التي يبتكرها الشباب في شتى المجالات ومنها الرياضية، لافتاً إلى الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية خلال تنفيذ الأحداث الرياضية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة -خلال تفقده مراحل سباق التحدي (Tough Mudder) اليوم الجمعة- أن نهج الوزارة يهدف إلى التنوع في تنفيذ الفعاليات والأحداث التي تساهم في نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع في ضوء تطبيق استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الدولية على مدار العام والتي لها دور كبير في تنشيط السياحة.

يشارك في سباق التحدي "تاف مادر" (Tough Mudder) المقام بالمقطم نحو 1200 مشارك من النشء والشباب والفتيات من مصر وأبناء الجاليات الأجنبية تقدموا للمشاركة من خلال الموقع الإليكتروني المخصص للسباق، ويقام السباق بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في الفترة 18-19 ديسمبر الجاري على مسافة 5 كيلومترات موانع، وتتنوع السباقات ما بين الركض وقفز حواجز وغيرها من السباقات التنافسية.

وتفقد الوزير مراحل السباق الرياضية الترفيهية المختلفة قبل انطلاق الفعاليات برفقة منظمي السباق.

يذكر أن سباق التحدي "تاف مادر (Tough Mudder) هو سباق إنجليزي، ويقام في أكثر من 30 دولة حول العالم، وثاني مرة يقام بقارة إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وثاني مرة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات، وشاركت وزارة الشباب والرياضة بفريق في منافسات التحدي ضم عدداً من العاملين بالوزارة، وإدارة السياحة الرياضية.