إعادة افتتاح ضريح أغسطس أول إمبراطور لروما في مارس 2021

تعتزم روما إعادة فتح ضريح الإمبراطور أغسطس أمام الجمهور في الأول من مارس بعد عملية ترميم كبيرة للضريح الذي تم إهماله منذ فترة طويلة ويرقد فيه أول إمبراطور لروما القديمة.



وقالت فيرجينيا راجي عمدة روما في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "هذا الأثر الفريد يفتح أبوابه للعالم بعد 14 عاما. إنها لحظة تاريخية".



وذكرت أن الزيارات ستكون مجانية حتى 21 أبريل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روما بالذكرى السنوية لتأسيسها. ووفقا للتراث، بدأ تاريخ المدينة الخالدة عام 753 قبل الميلاد.



ويعود الفضل إلى أغسطس، الذي عاش من 63 قبل الميلاد إلى 14 بعد الميلاد، في إحلال السلام والاستقرار للإمبراطورية الرومانية بعد اغتيال عمه الأكبر يوليوس قيصر.



وصمد ضريحه، وهو هيكل دائري يبلغ عرضه 87 مترا وارتفاعه 45 مترا، على مر القرون حيث تم توظيفه في استخدامات مختلفة، كحديقة ومسرح على سبيل المثال.