مدير لايبزج سعيد بخروج إسبانيا من المونديال بسبب أولمو

أعرب المدير الرياضي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، ماكس إبيرل، عن سعادته بالخروج المبكر للمنتخب الإسباني من مونديال قطر وذلك في ضوء سعي النادي الألماني إلى تمديد عقد أولمو لاعب المنتخب الإسباني.

ونقلت قناة "آر بي لايف" التابعة للنادي عن إبيرل قوله في حديث لحكومة ولاية سكسونيا إنه سعيد بأداء داني أولمو وبخروجه وعدم إحرازه الهدف الحاسم في نهائي البطولة مشيرا إلى أن هذا كان سيجعل تمديد عقد اللاعب "أكثر تعقيدا".

ويرتبط أولمو مع لايبزج بعقد حتى 2024.

كان أولمو/24 عاما/ خرج مع منتخب بلاده من ثمن نهائي أمام منتخب المغرب.

يذكر أن أولمو كان قد انضم إلى لايبزج في شتاء 2020 مقابل نحو 25 مليون يورو قادما من زغرب، وأحرز هدفا أمام كوستاريكا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بسبعة أهداف نظيفة، كما ساعد في إحراز هدف. كما كان من بين أفضل لاعبي المنتخب الإسباني في مباراتيه أمام المنتخب الألماني والمنتخب الياباني.

وتردد أن لاعب خط الهجوم ليس لديه اهتمام كبير بتمديد عقده مع لايبزج كما أنه يسعى إلى العودة إلى إسبانيا ويفضل العودة إلى ناديه السابق برشلونة أو اللعب في ريال مدريد.

وسيكون رحيله خسارة كبيرة بالنسبة للنادي الألماني لاسيما مع توقع رحيل لاعبي الوسط كريستوفر نكونونكو وكونراد لايمر.