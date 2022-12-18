فوز ساحق يصعد بشبيبة الساورة للدور 32 من مسابقة كأس الجزائر

بلغ شبيبة الساورة الدور الـ32 لكأس الجزائر، إثر فوزه 6/ صفر على ضيفه جيل بن داود الناشط بدوري الدرجة الثالثة، مساء السبت، في مباراة مؤجلة عن الدور الأول للمسابقة.

وسيحل شبيبة الساورة ضيفا على المتأهل من مباراة هلال شلغوم العيد بضيفه وفاق سطيف، في الدور الـ32.

كان النادي الرياضي القسنطيني وصيف دوري المحترفين، بلغ الدور الـ32 لمسابقة كأس الجزائر عقب فوزه أمس الجمعة، على مضيفه اتحاد النزلة 4/1.

وتأهلت أندية أولمبي اقبو، وجمعية أولمبي الشلف، وشباب برج منايل ، وشباب الزاوية، ومشعل حاسي مسعود، وشبيبة الأبيار، وشباب البرواقية، وجمعية الخروب، إلى الدور الـ16، الذي بلغه ترجي مستغانم بفوزه على مضيفه اتحاد فوبور قسنطينة 5/2.