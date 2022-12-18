ما هي التهم الجنائية التي تنتظر ترامب في قضية اقتحام الكابيتول؟

قد يوصي تحقيق الكونغرس في أعمال الشغب في الكابيتول العام الماضي بتوجيه ثلاث تهم جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن لجنة مجلس النواب ستسعى إلى توجيه اتهام بالتحريض على العصيان إلى ترامب، وهو اتهام غير مسبوق ضد رئيس أميركي سابق.

ومن المتوقع أن تنشر اللجنة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل.

وكان أنصار ترامب قد اقتحموا الكونغرس في 6 يناير 2021 في محاولة لوقف اعتماد جو بايدن كرئيس.

ووزارة العدل، التي تحقق بالفعل في دور ترامب في الاضطرابات، ليست ملزمة بالنظر في الإحالات من أي لجنة في الكونغرس.

كما أن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات. وقال المتحدث باسمه، ستيفن تشيونغ ، في بيان يوم الجمعة "عقدت لجنة 6 يناير محاكمات صورية لمناصري حملة "نيفر ترامب" الذين يمثلون وصمة عار في تاريخ هذا البلد".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير يوم الاثنين عندما يتم الكشف عن أي توصيات بشأن توجيه اتهامات.

وبالإضافة إلى التحريض على العصيان، ستقترح اللجنة اتهام ترامب بعرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يوافق المشاركون التسعة على التقرير النهائي المكون من ثمانية فصول، بالاعتماد على مقابلات مع أكثر من ألف شاهد، وتقديمه إلى وزارة العدل.

وقال رئيس مجلس اللجنة، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، إن التقرير الكامل سيتم نشره يوم الأربعاء.

وقالت عضوة الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا زوي لوفغرين، وهي عضو آخر في اللجنة ، لشبكة سي إن إن يوم الجمعة إن المشرعين "كانوا حذرين للغاية في صياغة هذه التوصيات وربطها بالحقائق التي اكتشفناها".

وقالت اللجنة إن ترامب نشر مزاعم كان يعلم أنها خاطئة بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، قبل الضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل ونائبه للمساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات لصالحه. وتتهمه اللجنة بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة.

وتحقق وزارة العدل بالفعل في تصرفات ترامب بشأن أعمال الشغب.

وبعد سبعة أيام من مداهمة الكونغرس، قام مجلس النواب باستجواب ترامب تمهيدا لعزله للمرة الثانية على أساس التحريض على التمرد.

وتمت تبرئة ترامب، وهو الرئيس الوحيد الذي واجه إجراءات تمهد لعزله مرتين، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

في الشهر الماضي عين المدعي العام، ميريك جارلاند، مدعيًا عامًا سابقًا لجرائم الحرب لتقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة ترامب.

وتم تكليف جاك سميث بتحديد ما إذا كان يجب محاكمة المرشح الرئاسي المفترض لعام 2024 لسوء التعامل مع الملفات السرية التي تم استردادها أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي عقارا يمتلكه ترامب في فلوريدا في أغسطس، أو لتشجيع مثيري الشغب في 6 يناير 2021.

وتم التوجيه لمئات الأشخاص بارتكاب جرائم تتعلق باقتحام الكونغرس.

وأدين العشرات، ومن بينهم دوغ جنسن - الذي وصفه الادعاء بأنه "الوجه الرئيسي" لأعمال الشغب و بأنه من أوائل الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وستيوارت رودس، زعيم الميليشيا اليمينية المتطرفة "حراس القسم".