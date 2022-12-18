رواد الفضاء في المركبة الروسية سيوز شاهدوا مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

شاهد رواد الفضاء في مركبة الفضاء الروسية سيوز إن إس -22 مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا في منافسات كأس العالم بقطر، وفقا لرائد الفضاء الروسي دميتري بيليفين.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" - للصحفيين اليوم السبت، إن درجات الحرارة داخل مركبة الفضاء المأهولة سويوز إم إس -22 تتراوح ضمن الحدود الطبيعية بعد خفض الضغط في نظام التحكم الحراري الخارجي للمركبة الفضائية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ونقلت تاس الروسية عن روسكوزموس: "تظل درجات الحرارة في المركبة الفضائية طبيعية: بين 28 و 30 درجة مئوية. ويواصل المتخصصون في مركز التحكم في البعثة مراقبة الوضع على متن مركبة الفضاء المأهولة سويوز إم إس -22 والجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية".

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الطاقم الروسي يخضع للراحة الآن.

وقال دميتري بيليفين رائد فضاء تابع لروسكوزموس، وهو أيضا مراسل تاس الخاص، إن الطاقم كان يشاهد مباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

يشار إلى أن الطلاء الخارجي لمقصورة الأجهزة والمعدات لمركبة الفضاء المأهولة سويوز MS-22 التي رست على محطة الفضاء الدولية تضرر يوم الخميس. وتم إلغاء السير في الفضاء المجدول بسبب هذا العطل.

وقالت وكالة الفضاء الروسية الروسية (روسكوزموس) اليوم إنه تم تخفيف الضغط في المبرد الخاص بنظام التحكم الحراري الخارجي للمركبة الفضائية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، سيرجي كريكاليف ، إن المبرد الخاص بالمركبة الفضائية قد يكون قد تعرض للاصطدام بنيزك متناهي الصغر.