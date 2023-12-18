إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية جفنا

أصيب، الإثنين، مصور صحفي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المتواصل لقرية جفنا شمال رام الله.

ووفقا لوكالة معا، أفادت مصادر محلية، بأن المصور الصحفي رامز عواد أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة خلال اقتحامها المستمر لقرية جفنا منذ ظهر اليوم.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل قرى وبلدات في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى وبلدات رام الله، ومنعت حركة تنقل المواطنين، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، راس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.

وأشارت إلى أن الاحتلال نصب حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح، وحاجزا قرب قرية عين قينيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة روابي وعين سينيا شمال رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكان عدد من مستعمري مستعمرة "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة، فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة، ما أدى إلى تضررها.