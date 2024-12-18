قلق كندي من خطة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين بأمريكا

قال رئيس وزراء إقليم أونتاريو، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، دوج فورد، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، إنه "قلق للغاية من خطة ترمب لإطلاق عملية ترحيل واسعة لملايين المهاجرين الذي يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية"، مشيراً إلى أن "لديه خطة لإرسال المئات من ضباط الشرطة إلى الحدود، إذا توجه هؤلاء الأشخاص نحو الشمال للعبور إلى كندا بطريقة غير مشروعة".

وأضاف المسئول الكندي أن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية ستكون كارثة تضر بأسواق الأسهم الأميركية، لافتاً إلى أن هذه الرسوم لن تنجح في ضوء الاندماج الكبير بين الاقتصادين الأميركي والكندي؛ مشيراً إلى أنه في قطاع صناعة السيارات وحده تتحرك المكونات ذهاباً وإياباً عبر الحدود الكندية الأميركية، 7 أو 8 مرات، قبل أن تدخل إلى خطوط التجميع النهائي في أونتاريو بكندا أو ميشيغان في الولايات المتحدة.

وأشار فورد إلى أن تداعيات الرسوم المقترحة على الأسواق ستلفت انتباه ترمب: «أعلم أن لديه كثيراً من مؤشرات الأداء، وأحدها سوق الأسهم. إنها ستؤثر على السوق".

من ناحيته، قال بريان هويز، المتحدث المؤقت باسم ترمب، تعليقاً على تصريحات فورد، إن "الرئيس ترمب وعد بسياسة رسوم تحمي العمال الأميركيين من الممارسات غير العادلة للشركات والأسواق الأجنبية".