سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

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نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر قصف مقاتليها مدينة عسقلان ومستوطنات في منطقة غلاف غزة بصواريخ جراد.

وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ داخل أحد الأنفاق قبل إطلاقها، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بوسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت إن مقاتليها سيطروا أيضا على مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهمة في وسط غزة.

وأمس الثلاثاء، نشرت سرايا القدس صورا لما قالت إنها عملية استحكام مدفعي على جنود وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح في جنوبي القطاع.

وأظهر الفيديو عملية رصد الآليات خلال توغلها في منطقة العملية واستهدافها بقذائف الهاون في 12 و15 ديسمبر الجاري.