 سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 8:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة


نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:07 م

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر قصف مقاتليها مدينة عسقلان ومستوطنات في منطقة غلاف غزة بصواريخ جراد.

وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ داخل أحد الأنفاق قبل إطلاقها، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بوسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت إن مقاتليها سيطروا أيضا على مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهمة في وسط غزة.

وأمس الثلاثاء، نشرت سرايا القدس صورا لما قالت إنها عملية استحكام مدفعي على جنود وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح في جنوبي القطاع.

وأظهر الفيديو عملية رصد الآليات خلال توغلها في منطقة العملية واستهدافها بقذائف الهاون في 12 و15 ديسمبر الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك