موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات مسيرة أوكرانية، منها طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.