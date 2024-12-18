 أتالانتا يكتسح تشيزينا 6-1 ويتقدم في كأس إيطاليا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أتالانتا يكتسح تشيزينا 6-1 ويتقدم في كأس إيطاليا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:57 م

تأهل أتالانتا لدور الثمانية في كأس إيطاليا، بعد فوز كاسح على ضيفه تشيزينا بنتيجة (6-1) ضمن منافسات دور ال16، اليوم الأربعاء.

تقدم أتالانتا بأربعة أهداف في الشوط الأول، سجلها دافيد زاباكوستا وشارل دي كيتيلير "ثنائية" ولازار ساماردزيتش في الدقائق 4 و8 و27 و35.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركو بريشيانيني وساماردزيتش الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 54 و71.

وأحرز جوزيف سيساي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 90.

وتأهل أتالانتا لمواجهة بولونيا الذي أطاح بفريق مونزا بعد الفوز عليه بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات دور ال16.


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