سجن روسي 20 عاما لمحاولته تسميم جنود دعما لأوكرانيا

قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، الأربعاء، إن محكمة عسكرية حكمت على رجل بالسجن لمدة 20 عاما لمحاولته تسميم جنود دعما لأوكرانيا.

وأدانت المحكمة الرجل، وهو من سكان مدينة بارناول في منطقة ألتاي في سيبيريا، "بمحاولة الاعتداء" و"محاولة الخيانة العظمى" وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وفق بيان لجهاز الأمن الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان: «هذا المواطن الروسي، المولود في عام 1981، دخل في اتصال مع أجهزة خاصة أوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، وأعرب عن رغبته في دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب البيان، فإنه بصفته موظفا في مقصف، حاول تسميم الجنود الذين كانوا جزءا من وحدة متمركزة في ألتاي، وقام بتصوير العملية للقوات الخاصة الأوكرانية.

وأوضح أن التحليلات أظهرت أن المادة التي وضعها في الطعام كان من الممكن أن تسبب تسمما حادا وقد تكون قاتلة.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تعرّض الآلاف لعقوبات أو تهديدات أو زجّوا في السجن بسبب معارضتهم للحرب.