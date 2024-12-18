وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في سوريا، وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين المملكة وروسيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، صباح الأربعاء، أكد الصفدي، خلال الاتصال أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها، يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري الشقيق، في هذه اللحظة التاريخية، في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.

وحذر من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدواناً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.

وفي سياق متصل، أكد الصفدي ولافروف استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية.